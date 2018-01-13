СМИ сообщили о химической атаке в Восточной Гуте

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Жители района Восточная Гута, расположенного недалеко от Дамаска, сообщают о распылении ядовитого газа в ходе атаки правительственных войск, сообщает в субботу "Би-Би-Си".

По словам очевидцев, многие почувствовали характерных запах после очередного авианалета. Врачи сообщают, что к ним за помощью обратилось не менее шести человек с признаками отравления ядовитым газом.

В 2013 года Сирия официально присоединилась к конвенции о запрещении химического оружия. Это произошло через два месяца после того, как в результате распыления 350 литров зарина погибло несколько сотен человек, в том числе множество детей. Сирийские власти и оппозиция обвинили в этом друг друга.

В апреле 2017 года СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были вновь применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. США и их союзники обвинили в ударе президента Сирии Башара Асада, однако Дамаск категорически отверг это обвинение.

Позже США нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Целью ракетного удара был аэродром, с которого, как считают американские власти, вылетели самолеты, совершившие химатаку в Идлибе.