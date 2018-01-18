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Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили полеты вблизи границ РФ на Балтике

Самолеты B-52H способны нести ядерное оружие

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H, способные нести ядерное оружие, в четверг в рамках учений в воздушном пространстве стран Балтии осуществили тренировочные полеты вблизи российских рубежей в регионе Балтийского моря, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в выполнении полетного задания были задействованы американские бомбардировщики B-52H с бортовыми номерами 61-0005 и 60-0012 и соответственно позывными BARON43 и BARON42, которые поднялись днем по московскому времени с передовой базы Фэрфорд в Великобритании. Перед многочасовыми полетами, которые осуществлялись над странами Балтии, на борт самолетов был загружен учебный боекомплект для проведения тренировочных бомбометаний.

О деталях маршрута полетов американских стратегических бомбардировщиков неизвестно.

В четверг Главный штаб эстонских Сил обороны сообщил, что на этой неделе стратегические бомбардировщики B-52 примут участие в учениях в воздушном пространстве Эстонии, в ходе которых на Центральном полигоне Сил обороны, расположенном на северо-востоке страны, будет проведено бомбометание с использованием учебных бомб без взрывчатого вещества.

При этом в учениях должны быть задействованы авианаводчики из Эстонии, Латвии и Литвы, а также из размещенных в странах Балтии подразделений НАТО (Великобритании и Дании).

На минувшей неделе посольство США в Литве также сообщило, что американские бомбардировщики примут участие в учениях ВВС Литвы и США в районе литовского полигона Казлу-Руда, расположенного в 40 км от границ Калининградской области.

По данным западных авиационных сайтов, на британскую авиабазу Фэрфорд на минувшей неделе были переброшены пять B-52H, которые входят в состав 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, базирующегося на авиабазе Майнот в американском штате Северная Дакота.

Одновременно с полетами в четверг американских бомбардировщиков за российской территорией в регионе Балтики вел наблюдение стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134, который вылетел с британской авиабазы Милденхолл.

Как сообщалось, на прошлой и нынешней неделе бомбардировщики B-52H уже совершили несколько полетов вблизи границ России на Балтике.

Теги: Россия, США
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