Сенат США поддержал продление акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сенат США в четверг проголосовал за законопроект о продлении акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки, который позволяет разведывательным структурам США проводить наблюдение и сбор внешней разведывательной информации, сообщает агентство Associated Press. Документ предполагает продление программы на шесть лет до конца 2023 года.

За него проголосовали 65 сенаторов, 34 высказались против. Ранее его поддержали в палате представителей конгресса США. Для того чтобы закон вступил в силу, теперь его должен подписать президент США.

Этот акт позволяет разведывательным агентствам США негласно совершать сбор и анализ информации, которая потенциально может быть важна для нацбезопасности страны. Наблюдение, обыски и другие мероприятия при различных условиях могут проводиться как без ордера, так и по ордеру от специального суда, который в закрытом режиме принимает решение о соответствующем разрешении.

В последний раз эта программа продлевалась в начале 2013 года. Срок ее продления истек 31 декабря 2017 года.