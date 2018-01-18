Конгрессмены позволят экс-советнику Трампа Бэннону избежать появления в суде по "Рашагейту"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Комитет по разведке Палаты представителей американского Конгресса позволит бывшему советнику президента США Дональда Трампа Стивену Бэннону вновь выступить на закрытых слушаниях по так называемому "российскому делу" и не давать показания в суде, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее члены комитета, недовольные тем, что в ходе слушаний Бэннон отказывался отвечать на ряд их вопросов, объясняя это запретом со стороны Белого дома, потребовали, чтобы бывший советник президента дал показания в суде, где права отклонять вопросы у него не будет.

По данным телеканала, комитет по разведке попросил адвоката Бэннона урегулировать этот вопрос с Белым домом и назначил новые слушания на конец января.

При этом ранее глава аппарата Белого дома Джон Келли сообщил телеканалу Fox News, что в администрации президента не давали Бэннону указаний использовать так называемую "исполнительную привилегию", позволяющую ему отклонять вопросы комитета по разведке.

Ранее Трамп назвал Бэннона безумным после публикации книги "Огонь и ярость" о Белом доме, в которой нынешней администрации президента США дается критическая оценка. В частности, автор книги журналист Майкл Вулф утверждает, что Бэннон описывал отношения между сыном Трампа Дональдом-младшим и некой "группой русских" как "предательские".

В настоящее время ряд комитетов конгресса США ведет расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Аналогичным расследованием занимается команда под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера.