В Волгограде объявили план "Перехват" после перестрелки

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Трое пострадавших в результате перестрелки в Красноармейском районе Волгограда находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила в четверг агентству "Интерфакс-Юг" представитель регионального следственного управления СКР Наталия Куницкая.

"Пострадавшие - мужчины 1974, 1982 и 1993 годов рождения находятся в коме. За их жизнь борются врачи", - сказала Куницкая.

Два автомобиля, на которых могут передвигаться участники перестрелки на юге Волгограда, в результате которой один человек погиб и трое ранены, объявлены в розыск, сообщил в четверг агентству "Интерфакс" представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов.

"В розыск объявлены автомашины Infiniti темного цвета гос. номер Т 180 МС 75 регион и "Лада Приора" темного цвета гос. номер Х 828 КР 163 регион. В городе объявлен план "Перехват"", - сказал Корнаухов.

Ранее сообщалось, что в четверг в 19:00 мск в 30 м от кафе в Красноармейском районе Волгограда произошла перестрелка. В результате погиб молодой человек 1993 г.р., еще трое участников с ранениями доставлены в больницу. Следственное управление СКР по Волгоградской области завело уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, п. "а" ч.2 си. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).