Восемь человек умерли от кори на Украине

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В министерстве здравоохранения Украины сообщают о восьми скончавшихся от осложнений, вызванных корью, с начала вспышки этого заболевания в стране.

"Вчера стало известно о ещё одной смерти от кори. Это ребенок, который не был вакцинирован. Это восьмой случай с момента начала вспышки", - сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун с трибуны Верховной рады в пятницу в ходе часа вопросов к правительству.

По ее данным, на Украине с начала года зафиксировано 1285 случаев заболевания корью детей и взрослых.

Ранее Минздрав сообщал, что на Украине за последние 15 лет вспышки кори были зафиксированы трижды: в 2001, 2006 и 2012 годах. В частности, в 2012 году корью заболели около 13 тыс. человек. В 2017 году корью заболели 4782 человека.