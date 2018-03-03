В Белоруссии выявлено уже пять подтвержденных случаев кори

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - У троих детей и двоих взрослых, все они - жители Волковыска, диагностирована корь. Об этом корреспонденту агентства "Интерфакс-Запад" рассказали в министерстве здравоохранения Белоруссии.

Несколько дней назад в Волковыске корь была диагностирована у 5-летнего ребенка, после чего проверять на это заболевание стали всех, кто был с ним в контакте. У четырех из них корь подтвердилась.

В Минздраве отметили, что продолжают обследовать жителей Волковыска и других городов Белоруссии на предмет выявления кори, однако никаких прогнозов делать не могут.

"Корь по своим первоначальным симптомам слишком похожа на обычную респираторную инфекцию. А анализы у тех, у кого мы ее подозреваем, дают в том числе и отрицательный результат", - пояснили в министерстве.

В 2017 году в Белоруссии был диагностирован один "завозной" случай кори. В 2018 году диагностировано уже 5 заболеваний корью. При этом охват прививок, по данным Минздрава, достаточно высок и составляет 98%.