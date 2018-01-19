Ущерб Германии от бури "Фредерике" оценили в 500 млн евро

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сумма ущерба от урагана "Фредерике", обрушившегося на Германию, составила около 500 млн евро. Об этом сообщает в пятницу немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на Объединение германских страховщиков (GDV).

Жертвами "Фредерике" в ФРГ, по последним данным, стали восемь человек. В Нидерландах погибли от двух до трех человек, также сообщается об одном пострадавшем.

В Бельгии в коммуне Гре-Дуасо на автомобиль упало дерево, в результате погиб один человек. В Антверпене пострадали порядка четырех человек, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По данным издания, "Фредерике" уступала по силе буре "Кирилл", пронесшейся по Германии в 2007 году и нанесшей ущерб на сумму свыше 2 млрд евро.