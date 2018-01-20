Финляндия собралась вырастить бамбук для подаренных Китаем панд

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Эксперимент по выращиванию бамбука в естественных условиях проводится в Финляндии, сообщает портал телерадиовещания Yle.

Побеги экзотичного для северной страны растения посадили в городе Яхтяри и в соседних муниципалитетах летом на экспериментальных фермах. В случае успеха подаренных председателем КНР Си Цзиньпином панд Луми и Пюрю будут кормить местным вкусным бамбуком.

"В Южной Похъянмаа (область в Финляндии - ИФ) вторую зиму подряд пытаются провести эксперимент по выращиванию бамбука. Прошлая зима была бесснежной и холодной. В Яхтяри, где находится зоопарк, столбик термометра опускался временами до 26 градусов мороза. Эта зима оказалась лучше: толстый снежный покров защищает молодые побеги", - говорится в сообщении.

В настоящее время ботаники следят за тем, как приспосабливаются новые растения. "Весной будем знать, какие породы сумели перезимовать, несмотря на наши погодные условия, и какие методы выращивания оказались наиболее успешными", - цитирует Yle Яри Луоккакаллио, возглавившего эксперимент.

Ожидается, что накормить выращенным в Финляндии бамбуком панд смогут не раньше 2020 года.

В сообщении отмечается, что панды, которые 18 января поселились в Яхтяри, съедают десятки килограммов бамбука в день. Впервые увидеть панд публика сможет 17 февраля, до этого животным нужно будет привыкнуть к новому месту обитания.

Две панды, котором дали клички Луми и Пюрю, были подарены председателем КНР Си Цзиньпином во время его визита в Финляндию весной 2017 года. Имена панд Луми и Пюрю по-фински означают "снег" и "снегопад".