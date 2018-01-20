Полиция ликвидировала одного из напавших на отель в Кабуле

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - На отель "Интерконтиненталь" напали четверо террористов, один из которых ликвидирован, сообщил в субботу заместитель начальника пресс-центра МВД Афганистана Нусратулло Рахими.

"Первые два этажа отеля очищены от боевиков, спецподразделение полиции стремится ликвидировать оставшихся трех террористов", - сказал он журналистам.

"По предварительным данным, при нападении террористов на отель "Интерконтиненталь" имеются трое раненных, которые направляются в больницу. Пока не будет очищено от террористов все здание, мы не можем сообщить точные данные о потерях", - отметил Н.Рахими.

Ранее телеканал Ariana News сообщил, что на территории отеля прогремел третий взрыв, слышна стрельба, часть отеля горит. Район оцеплен. Вблизи отеля находятся кареты "Скорой помощи".

По неофициальным данным, в результате террористической атаки на отель "Интерконтиненталь" убито 10 человек, в том числе и охранников отеля. Однако официальные власти пока эту информацию не подтвердили.

Группа вооруженных лиц проникла в "Интерконтиненталь" примерно в 21:30 по местному времени, где проходили сразу две свадьбы. Нападавшие открыли огонь по посетителям.

Сообщается, что полиция смогла вывести в безопасное место основную часть гостей.

По другим сведениям, в отеле также проходила конференция, посвященная информационным технологиям с участием специалистов из 34 провинций страны.