Более 300 населенных пунктов остаются без электричества на Украине из-за непогоды

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - На Украине в результате сложных погодных условий продолжают оставаться обесточенными 322 населенных пункта в четырех областях, сообщила в воскресенье украинская ГСЧС.

В частности, в Одесской области без света остаются 244 населенных пункта, в Черкасской - 44, в Черниговской - три, в Днепропетровской - один.

Также отмечается, что в городе Вилково (Одесская область) продолжаются восстановительные работы, для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечено две передвижные электростанции.