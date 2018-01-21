Суд в Ираке приговорил немку к смертной казни за поддержку терроризма

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - К смертной казни через повешение в воскресенье приговорил иракский суд немку марокканского происхождения за поддержку терроризма, сообщили СМИ со ссылкой на представителя суда.

Подсудимая была приговорена в связи с тем, что она "предоставляла логистическую поддержку и оказывала помощь террористическим группам в организации преступлений", заявил представитель суда.

В сентябре прошлого года к смертной казни за участие в боях на стороне ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка - ИФ) был приговорен россиянин.