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Правозащитники узнали об расстреле в Белоруссии приговоренного к казни

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Кирилла Казачка, приговоренного в 2016 году к исключительной мере наказания за убийство двух своих детей, сообщили белорусские правозащитники.

"По информации, которую получил координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда от матери приговоренного к смертной казни Казачка, приговор в отношении ее сына приведен в исполнение", - говорится в сообщении, размещенном на сайте незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна".

По предварительной информации, Казачек был расстрелян в конце октября 2017 года. Он был приговорен к высшей мере наказания в конце 2016 года Гомельским областным судом и отказался обжаловать это решение в Верховном суде.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в Белоруссии были приведены в исполнение четыре смертных приговора.

В 2017 году белорусские суды вынесли пять смертных приговоров. По информации правозащитников, помимо Кирилла Казачка, в прошедшем году был приведен в исполнение еще один смертный приговор - в отношении Сергея Острикова, приговоренного к смертной казни в 2016 году.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

Теги: Белоруссия, смертная казнь
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