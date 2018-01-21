В ДНР заявили об обстреле автобуса в Донбассе украинскими военными

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб и один ранен после обстрела пассажирского автобуса в "серой зоне" (нейтральной - ИФ) Донбасса, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"Сегодня в 13.20 из стрелкового оружия подразделения ВСУ обстреляли автобус в серой зоне в районе КПВВ Еленовка, в результате ранения несовместимые с жизнью получил один мирный житель, еще один получил ранения. Информация о других пострадавших уточняется", - сказал он.

Между тем Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на очевидцев сообщила о двух пострадавших от обстрела или подрыва пассажирах автобуса в районе пгт Оленовка Волновахского района Донецкой области.

"От лиц, которые направляются через линию разграничения, украинским пограничникам стало известно о том, что в районе населенного пункта Оленовка двое гражданских лиц - пассажиров микроавтобуса - пострадали то ли вследствие обстрела, то ли поражения осколками от подрыва неизвестного взрывного устройства", - сообщается на официальном сайте ведомства.