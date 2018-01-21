Первый замглавы миссии ОБСЕ посетит Донбасс

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг планирует посетить Донбасс с 21 по 25 января, сообщили в пресс-службе СММ.

"С 21 по 25 января 2018 года первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг будет находиться с визитом в восточной Украине", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СММ отметили, что целью визита Хуга в Донбасс является оценка ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, диалог с местными жителями, а также посещение объектов жизнеобеспечения, где при содействии СММ ОБСЕ проводились ремонтно-восстановительные работы.