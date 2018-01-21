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Съезд СДПГ проголосовал за переговоры с ХДС/ХСС о коалиционном правительстве

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Делегаты съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласились на переговоры с альянсом ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель о формировании коалиционного правительства, сообщает Associated Press.

За переговоры проголосовали 362 делегата из 642, присутствовавших на форуме.

Перед съездом глава социал-демократов Мартин Шульц призвал делегатов проголосовать за начало переговоров с альянсом ХДС/ХСС.

Ранее альянсу Меркель не удалось договориться о формировании правительства со свободными демократами и Партией зеленых, поэтому с сентябрьских 2017 года выборов в Бундестаг в Германии работает правительство, сформированное по итогам предыдущих парламентских выборов.

По итогам прошедших 24 сентября 2017 года выборов блок ХДС/ХСС получил в парламенте ФРГ 246 мест, набрав 32,9%, СДПГ - 153 мандата с 20,5%, право-популистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила 94 места с 12,6%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 80 мандатов с 10,7%, "Левые" получили 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест.

Теги: Германия, СДПГ, ХДС/ХСС
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