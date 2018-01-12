Альянс ХДС/ХСС достиг предварительного консенсуса с социал-демократами о коалиции

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) достиг предварительного соглашения с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о формировании правящей коалиции, сообщает в пятницу германское издание "Бильд".

По его информации, конечное соглашение между партиями, тем не менее, будет зависеть от урегулирования ряда вопросов.

Ранее сообщалось, что переговоры между партиями начались накануне днем в здании Вилли-Брандт-Хаус, где находится штаб-квартира СДПГ. В немецких СМИ эти переговоры назвали "последней надеждой Меркель" на формирование правящей коалиции.

ФРГ не может сформировать правительство с сентябрьских выборов в Бундестаг. Первоначально переговоры между консервативным блоком канцлера и двумя менее крупными партиями о формировании коалиции закончились безуспешно.

В СДПГ поначалу не поддержали предложение о формировании коалиции. Позже они отметили, что открыты к дальнейшим переговорам. Тем не менее, подход к коалиционным переговорам по-прежнему сильно отличается у консерваторов и у социал-демократов.

По итогам прошедших 24 сентября выборов блок ХДС/ХСС получил в парламенте ФРГ 246 мест, набрав 32,9%, Социал-демократическая партии Германии (СДПГ) - 153 мандата с 20,5%, право-популистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила 94 места с 12,6%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 80 мандатов с 10,7%, "Левые" получили 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест.