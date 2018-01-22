МИД Украины проверит информацию о погибших в Кабуле семи гражданах страны

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Количество граждан Украины погибших в результате теракта в Кабуле может увеличиться до семи человек, заявил в воскресенье вечером (по местному времени) официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Обновленная информация о теракте в Кабуле: число погибших украинцев может увеличиться до семи человек. Продолжается оперативная работа с компетентными органами Афганистана", - сообщил Кирилич в твиттере.

Группа вооруженных лиц проникла в отель, где проходили две свадьбы, в субботу вечером. Нападавшие открыли огонь по посетителям. По другим данным, в отеле также проходила конференция, посвященная информационным технологиям, с участием специалистов из 34 провинций страны. Сообщалось, что террористы взяли в заложники постояльцев отеля и персонал.

Противостояние террористов и силовиков продолжалось около 18 часов, в результате все нападавшие были ликвидированы.