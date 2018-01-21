Главные новости
В миреСМИ сообщили о гибели девяти украинцев в результате  нападения на отель в КабулеВ РоссииВ Кремле назвали коллапсом нынешний уровень отношений с СШАВ миреТурция приступила к наземной операции в сирийском Африне
В мире

СМИ сообщили о гибели девяти украинцев в результате нападения на отель в Кабуле

Есть обновление от 20:30

По последним данным, среди погибших иностранцев - граждане Германии, Греции и Казахстана

СМИ сообщили о гибели девяти украинцев в результате нападения на отель в Кабуле
Афганские силовики у стен отеля в ночь проведения операции
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Жертвами нападения террористов на гостиницу Intercontinental в Кабуле в воскресенье утром стали 18 человек, в числе опознанных - девять граждан Украины, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на информацию от местной полиции.

Кроме того, погиб один гражданин Германии, один - Греции, один - Казахстана и четверо - Афганистана. Еще два человека до сих пор не опознаны.

Афганская авиакомпания Kam Air сообщает, что были убиты несколько ее сотрудников, судьба еще нескольких до сих пор неизвестна.

В миреПолиция Афганистана заявила о 18 погибших при нападении на отель в КабулеЧитать подробнее

По данным властей, трое из числа нападавших были ликвидированы во время осады здания. Еще десять человек получили ранения, в том числе четверо гражданских лиц.

Министр внутренних дел Афганистана в своем заявлении отметил, что решение доверить охрану гостиницы частной компании было ошибочным.

Ранее официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщал, что одной из жертв атаки на гостиницу стал гражданин Украины.

Группа вооруженных лиц проникла в отель, где проходили две свадьбы, в субботу вечером. Нападавшие открыли огонь по посетителям. По другим данным, в отеле также проходила конференция, посвященная информационным технологиям, с участием специалистов из 34 провинций страны. Сообщалось, что террористы взяли в заложники постояльцев отеля и персонал.

Противостояние террористов и силовиков продолжалось около 18 часов, в результате все нападавшие были ликвидированы.

Теги: Афганистан, Кабул, Украина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
В Совбезе ООН в понедельник обсудят ситуацию в Сирии в связи с операцией АнкарыВ Совбезе ООН в понедельник обсудят ситуацию в Сирии в связи с операцией Анкары
Глава МИД Турции предостерегает страны от "перехода на сторону террористов"Подробнее
Более 40 человек погибли при захвате террористами отеля в КабулеБолее 40 человек погибли при захвате террористами отеля в Кабуле
При нападении на гостиницу также получили ранения около 150 человек, сообщили местные СМИПодробнее
Турция приступила к наземной операции в сирийском АфринеТурция приступила к наземной операции в сирийском Африне
Наступление ведется на позиции курдов в этом районе, к операции привлечены танкиПодробнее
Антитеррористическая операция в Кабуле завершиласьАнтитеррористическая операция в Кабуле завершилась
Террористы захватили отель в центре столицы АфганистанаПодробнее
Курды сообщили о 10 жертвах авиаударов по АфринуКурды сообщили о 10 жертвах авиаударов по Африну
Турецкие военные отчитались об уничтожении почти всех намеченных целейПодробнее
Десятки человек пострадали из-за пожара в одной из гостиниц ПрагиДесятки человек пострадали из-за пожара в одной из гостиниц Праги
Два человека погиблиПодробнее
Не менее 10 человек убиты в результате нападения на отель в КабулеНе менее 10 человек убиты в результате нападения на отель в Кабуле
К началу нападения в отеле проходили две свадьбыПодробнее
Турецкая операция в Африне получила название "Оливковая ветвь"Турецкая операция в Африне получила название "Оливковая ветвь"
По данным СМИ, в ней задействованы отряды сирийской оппозиции, поддержку им оказывают ВС ТурцииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 января9 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Празднование Крещения11 фото
19 января
Празднование Крещения
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ сообщили о гибели девяти украинцев в результате  нападения на отель в КабулеВ РоссииВ Кремле назвали коллапсом нынешний уровень отношений с СШАВ миреТурция приступила к наземной операции в сирийском АфринеЭкономикаВ ОПЕК+ не исключили пересмотр соглашения по сокращению нефтедобычиСпортРоссийская фигуристка Загитова выиграла ЧЕ в МосквеСпортНа Олимпиаде в Пхенчхане выступят 22 спортсмена из КНДР

Президентские выборы в России посетят свыше 150 иностранных наблюдателей-депутатов

Их пригласили российские парламентарии Подробнее

Три человека стали жертвами пожара в центре Москвы

СМИ сообщили о планах представления предвыборной программы Путина

Это может произойти на встрече с доверенными лицами в конце января Подробнее

На Троекуровском кладбище в Москве пройдут похороны композитора Шаинского

МИД Украины проверит информацию о погибших в Кабуле семи гражданах страны

Киев продолжает работу с властями Афганистана Подробнее

В Спортивном арбитражном суде начнутся слушания дел 42 российских спортсменов

Решения могут быть вынесены до 2 февраля Подробнее

Два человека погибли в ДТП с участием пяти автомобилей в Татарстане

В Брюсселе прошла манифестация протеста против арестов и выдворения мигрантов

На Украине остались обесточенными 174 населенных пункта в трех областях

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru