Сенат США проголосовал за возобновление работы правительства

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сенат США в понедельник проголосовал за законопроект о временном возобновлении финансирования работы федерального правительства, сообщает The Hill.

Демократическое меньшинство в верхней палате Конгресса, как и обещало, оказало проекту необходимую поддержку. В итоге 81 сенатор проголосовал "за", 18 - "против". Финансирование госучреждений в США продлено до 8 февраля.

Демократы согласились на этот шаг взамен на гарантии лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, который пообещал в следующем месяце вернуться к обсуждению спорного законопроекта о статусе нелегальных мигрантов и их детей.

Теперь одобренный сенатом проект должна рассмотреть палата представителей, после этого документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. The Hill отмечает, что в данной ситуации это формальные процедуры, которые пройдут максимально быстро.

Федеральное правительство США 20 января временно прекратило свою работу после того, как Сенат не поддержал законопроект о продлении финансирования работы правительства.

Камнем преткновения стал вопрос о статусе нелегальных мигрантов и их детей. Демократы настаивали на защите от депортации детей, прибывших в США несовершеннолетними, а республиканцы отказались обсуждать этот вопрос до принятия законопроекта о продлении финансирования работы правительства.

Это уже 18-я приостановка работы правительства США с 1978 года. В предыдущий раз работа правительства США приостанавливалась в 2013 году, когда сенаторы-республиканцы выражали несогласие с демократами из-за реформы здравоохранения.