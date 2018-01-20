Федеральные ведомства США вынужденно приостановили работу

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Федеральное правительство США в субботу временно прекратило свою работу после того, как администрации президента страны Дональда Трампа не удалось убедить сенаторов-демократов подписать закон о продлении финансирования деятельности государственных учреждений, сообщает CNN.

Законопроект о продлении финансирования работы правительства до 16 февраля не набрал необходимых 60 голосов. Сенаторы должны были принять решение по этому вопросу до конца 19 января, чтобы исключить приостановку работы правительства. Однако документ принят не был.

Таким образом, федеральные ведомства США должны теперь отправить сотрудников в отпуск. Последний раз федеральное правительство приостанавливало работу в 2013 году на 16 дней. Этот шаг затронет сотни тысяч госслужащих.

Белый дом обвинил Демократическую партию в том, что она ставит политику выше нацбезопасности и способности страны помогать всем американцам.

Основные споры сосредоточились вокруг иммиграционной политики. Проблемным моментом также считался бюджет министерства обороны. Республиканцы предложили увеличить объем средств, выделяемых на оборону, тогда как демократы требовали расширить невоенные статьи бюджета.

Кроме того, партии разошлись во взглядах на финансирование социального страхования.

Приостановка работы федерального правительства предполагает, что учреждения прекращают работу, но они продолжат выполнять жизненно важные функции. Большинство сотрудников департаментов, занимающихся образованием, ЖКХ, экологией и торговлей не выйдут на работу. В учреждениях, относящихся к сферам здравоохранения, обороны и транспорта дома останется половина работников.

Под угрозой закрытия национальные парки и памятники. Могут возникнуть задержки с оформление виз и паспортов.

Спасатели, люди, обеспечивающие нацбезопасность, неотложную медицинскую помощь, безопасность полетов, работу электросетей и т.п. продолжат работу в полном объеме. Остановка работы правительства не затронет некоторых военнослужащих. Однако военному контингенту США, находящемуся за пределами страны, возможно, не будут платить во время остановки работы правительства.