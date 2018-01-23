Военные США обнаружили у своего восточного побережья корабль-разведчик РФ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российский корабль-разведчик "Виктор Леонов" был замечен американскими военными в нейтральных водах в 100 милях (160 км) от побережья Северной Каролины, сообщает в понедельник телеканал CNN.

Источники в военных кругах рассказали каналу, что сопровождение корабля РФ осуществил американский эсминец USS Cole и еще несколько судов.

Отмечается, что несколько дней назад "Виктор Леонов" вышел из столичного порта в Тринидад и Тобаго, завершив разведывательную работу в Карибском бассейне.

Военные пояснили CNN, что российский корабль-разведчик и раньше замечали у восточного побережья США, в частности, неподалеку от баз ВМС в Кинг-Бей, Норфолке, Нью-Лондоне и на мысе Канаверал. В последний раз его видели в марте и феврале прошлого года.

Основываясь на данных предыдущих лет, военные источники CNN предположили, что "Виктор Леонов" будет осуществлять разведывательную операцию у берегов США на протяжении 4-6 месяцев.