В СММ ОБСЕ предупредили о признаках эскалации конфликта в Донбассе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Украины Александр Хуг заявляет о провале попыток произвести разминирование и отвести вооружения на востоке Украины и считает, что это может свидетельствовать о готовящейся эскалации конфликта.

"Хуг: Проваленные попытки провести разминирование, отвести вооружение и развести силы и средства, а также продолжающаяся подготовка являются сигналами, которые служат ранним предупреждением, что стороны готовятся к большему, вместо того, чтобы прекратить насилие", - сообщается в микроблоге ОБСЕ в твиттере во вторник.

Как сообщалось, Хуг совершает поездку в Донбасс с 21 по 25 января. Ожидается, что в ходе поездки он присоединится к патрулям наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения, а также проведет ряд пресс-брифингов.