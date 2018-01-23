В ОБСЕ сообщили о 86 погибших мирных жителях в Донбассе в 2017 году

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - За прошлый год, по данным миссии ОБСЕ, в Донбассе погибли 86 мирных жителей, сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"В общем сложности СММ получила и подтвердила информацию в 2017 году о 478 жертвах среди мирного населения, из них 86 убитых и 392 раненых. Из них приблизительно 40 дети. Это общее число с обеих сторон", - сказал Хуг на пресс-конференции.

Ранее во вторник в ОБСЕ сообщили о признаках эскалации конфликта в Донбассе.