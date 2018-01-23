Tesla увяжет выплаты вознаграждения Маску с ростом капитализации компании

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Компания Tesla обновила условия компенсационного пакета главного исполнительного директора Илона Маска, привязав выплаты ему к достижению ключевых показателей, пишет газета The Wall Street Journal.

Изменения, которые еще предстоит одобрить акционерам компании, предполагают, что Маск останется во главе Tesla в ближайшие годы. В то же время допускается возможность того, что он отойдет от роли главного исполнительного директора и станет, например, исполнительным председателем совета директоров.

Условия нового пакета, основой для которого стал компенсационный план Маска от 2012 года, предусматривают передачу ему 10-летних опционов на акции Tesla в рамках 12 траншей.

Передача каждого транша будет производиться лишь в случае прохождения компанией двух промежуточных этапов, один из которых будет основан на рыночной стоимости компании, а второй - на показателях выручки или прибыли.

В рамках каждого транша Маск будет получать опционы на акции, эквивалентные 1% всех находящихся в обращении бумаг компании по данным на 21 января 2018 года.

Например, передача Маску первого транша опционов произойдет при достижении компанией капитализации в $100 млрд и выручки в $20 млрд либо прибыли в $1,5 млрд.

Для получения 12-го транша Маску необходимо добиться увеличения капитализации Tesla до $650 млрд, это более серьезные требования, чем ставились перед ним ранее.

В том случае, если названные цели не будут выполнены, Маск останется без вознаграждения.

По данным на закрытие рынка в понедельник, 22 января, капитализация Tesla составляла порядка $58,8 млрд. Маск владеет порядка 20% компании, свидетельствуют данные S&P Global Market Intelligence.

Выручка Tesla в 2016 году составила $7 млрд.

Акции компании в ходе торгов во вторник прибавляют в цене 1%.