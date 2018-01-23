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Число погибших в ходе операции на севере Сирии турецких военных выросло до трех

Есть обновление от 22:41

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сержант армии Турции погиб во время операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии, сообщило во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на данные турецкого военного командования.

Этот военнослужащий получил тяжелое ранение во время боев с курдами. Он был доставлен в госпиталь на территории Турции, где и скончался.

Таким образом, уже трое турецких военных погибли в Сирии с момента старта на выходных операции "Оливковая ветвь" в районе города Африн. Кроме того, регулярно поступают данные о гибели в ходе боев курдских ополченцев и поддерживающих Турцию бойцов сирийских оппозиционных вооруженных формирований.

Теги: Сирия, Турция, Африн
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