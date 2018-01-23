В мире

Глава Пентагона призвал Турцию к сдержанности в ходе операции в Африне

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Джеймс Мэттис, находящийся в поездке по странам Азии, во вторник обратился с призывом к Турции обеспечить наиболее аккуратное проведение военной операции на севере Сирии против курдского ополчения.

"Мы настоятельно рекомендуем Турции проявлять сдержанность в военной операции и в своей риторике", - приводят западные СМИ слова Мэттиса, сказанные в Джакарте.

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"Насилие в Африне дестабилизирует ранее относительно стабильный район в Сирии и отвлекает внимание от международных усилий по разгрому группировки "Исламское государство" (запрещена в России - ИФ)", - добавил Мэттис.

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США работают над тем, чтобы добиться стабилизации обстановки на севере Сирии, и при этом принимают во внимание обеспокоенность Турции по поводу своей безопасности.

Операция Турции "Оливковая ветвь" против курдского ополчения в Африне на севере Сирии началась в минувшую субботу с авианалетов и артобстрела. В воскресенье она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.

Накануне СБ ООН провел заседание, посвященное ситуации в Сирии. Оно завершилось устным призывом к Турции "проявлять сдержанность", о чем сообщил журналистам постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр.

Теги: Турция, Сирия, Африн, Пентагон, США, Джеймс Мэттис
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