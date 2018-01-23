Экс-глава ФБР в конце 2017 года дал показания в рамках "российского дела"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Спецпрокурор Роберт Мюллер опрашивал экс-главу ФБР Джеймса Коми в рамках "российского дела", сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, команда Мюллера допрашивала Коми в конце 2017 года. Основной темой разговора стали заметки, которые Коми писал о своих контактах с президентом США Дональдом Трампом. В одной из служебных записок экс-директор ФБР упоминал о том, что Трамп просил его завершить расследование ФБР по бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну, отмечает газета.

Ранее во вторник газета со ссылкой на пресс-службу Минюста США сообщала, что на прошлой неделе на вопросы команды специального прокурора Роберта Мюллера в рамках "российского расследования" ответил генпрокурор США Джефф Сешнс.

Президент США 9 мая уволил Коми с поста директора ФБР. Коми вел расследование предполагаемых связей с Россией предвыборной команды Трампа. Увольнение Коми поддержали генпрокурор - глава министерства юстиции Джефф Сешнс, а также его первый заместитель Розенстайн.