Собчак пригласили на традиционный молитвенный завтрак с участием президента США

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ, журналистка и телеведущая Ксения Собчак приглашена в США на молитвенный завтрак 1 февраля, где традиционно присутствует президент США, сказала пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова.

"Возможно, Ксения посетит это мероприятие. Нас пригласили, но расписание у нее очень плотное. Если получится, она будет присутствовать", - сказала Чудинова "Интерфаксу" в среду.

По ее словам, Собчак пробудет в США неполные три дня, за это время ей предстоит провести большое количество разных выступлений и встреч.

Другие российские участники завтрака

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии приняли приглашение американской стороны, руководители трех парламентских комитетов - Андрей Макаров (по бюджету и налогам), Анатолий Аксаков (по финансовому рынку) и Вячеслав Никонов (по образованию и науке) - примут участие в ряде мероприятий с участием своих коллег из Конгресса США.

Решение о командировании этих депутатов в Вашингтон принял в Совет Думы, уточнил, в свою очередь, один из членов Совета по окончании заседания.

В этом году пройдет уже 66-й такой "завтрак", который ежегодно устраивают в первый четверг февраля. Завтрак организуется конгрессом США вместе с христианской организацией Fellowship Foundation, на него приглашаются представители бизнеса, политики, общественные и религиозные деятели, всего - около 3 тыс. человек из нескольких десятков стран. ​

В делегацию РФ в этом году, как ожидается, войдут около 70 человек.