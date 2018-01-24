В Швейцарии состоялись протесты против приезда Трампа в Давос

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сотни человек вышли на акции протеста по всей Швейцарии, чтобы выразить недовольство планами президента США Дональда Трампа приехать на Всемирный экономический форум в Давос, сообщают в среду швейцарские СМИ.

Протесты прошли вечером во вторник во многих городах, в том числе в Цюрихе, Женеве, Фрайбурге, Лозанне, Невшателе и Беллинцоне.

Самая большая демонстрация состоялась в Цюрихе, там собрались более тысячи человек.

На акцию протеста в Лозанне пришли около 300 человек. Они выложили на земле надпись из свечей: "Трампа здесь не ждут".

Протестующие скандировали лозунги, обвиняя американского лидера в "расизме, сексизме и гомофобии". Кроме того, участники демонстраций недовольны иммиграционной политикой Трампа.

Ожидается, что президент США в пятницу выступит на ВЭФ в Давосе. По словам советника американского президента по нацбезопасности Герберта Макмастера, в рамках форума Трамп проведет ряд встреч, в том числе с премьерами Великобритании Терезой Мэй и Израиля Биньямином Нетаньяху.