Около 60 тысяч человек эвакуировали на Филиппинах из-за проснувшегося вулкана

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Около 60 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах в пункты временного размещения из-за сейсмической активности вулкана Майон, передает в среду агентство АР.

Накануне сообщалось об эвакуации около 40 тыс. человек.

Согласно данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, выбросы лавы достигают 600 м в высоту, а столбы пепла поднимаются на пять километров.

"Настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и воздерживаться от посещения опасной зоны радиусом 8 км от вулкана", - отмечается в сообщении института, распространенном в среду.

Ранее на этой неделе уровень опасности извержения вулкана Майон был повышен до четвертой из пяти категорий.

Вулкан проявляет активность с прошлой недели. Он расположен в провинции Албай в 340 км от столицы Филиппин - Манилы. Его первое извержение было зафиксировано в 1616 году, а самое смертоносное произошло в 1814 году: тогда погибли 1,2 тыс. человек.