Главные новости
В миреЭкс-врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательстваВ РоссииМинздрав РФ вывел четыре обязательных критерия здорового образа жизниВ РоссииПрокурор попросил для Никиты Белых 10 лет колонии
В мире

Беспилотник США провел активную разведку у линии разграничения в Донбассе

Есть обновление от 22:23

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B в среду совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, с утра практически весь день курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской Народными Республиками, не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 15,5 тыс. метров и скорости 600 км в час.

С учетом возможностей ведения разведки беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

При этом он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

Тяжелый американский беспилотник утром вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области.

Согласно открытым источникам, RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину до 300 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.

Стоимость стратегического беспилотника RQ-4A Global Hawk оценивается в $140 млн, а час его полета обходится $31 тыс. .

Данный беспилотник неоднократно использовался в прошлом году для проведения разведки вблизи территорией ДНР и ЛНР. В последнее время ВВС США увеличили количество таких полетов. С начала текущего года зафиксировано не менее шести разведопераций у линии разграничения в Донбассе, в том числе 1, 7, 9, 15, 20 и 24 января.

Теги: Донбасс, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Бывший врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательстваБывший врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательства
Обвинения против Ларри Нассара выдвинули более 150 женщин, ранее он уже был осужден на 60 лет за хранение детской порнографииПодробнее
Почти 30 человек стали жертвами взрывов в ливийском БенгазиПочти 30 человек стали жертвами взрывов в ливийском Бенгази
Пока никто не взял на себя ответственность за случившеесяПодробнее
Постпред США при ООН обвинила Россию в сокрытии причастности Асада к химатакамПостпред США при ООН обвинила Россию в сокрытии причастности Асада к химатакам
Россия предложит мировому сообществу создать независимый орган для расследования химических атак в СирииПодробнее
Россия предложит в ООН создать новый орган для расследования химатак в СирииРоссия предложит в ООН создать новый орган для расследования химатак в Сирии
Проект резолюции для Совета Безопасности предполагает расследование на основе "безупречных и неопровержимых данных"Подробнее
Власти призвали жителей Аляски эвакуироваться из-за угрозы цунамиВласти призвали жителей Аляски эвакуироваться из-за угрозы цунами
После мощного землетрясения у южного побережья Аляски на море возникли десятиметровые волныПодробнее
На Филиппинах произошло извержение вулкана МайонНа Филиппинах произошло извержение вулкана Майон
Фонтаны лавы поднялись на 700 метров в высоту, а окрестные города накрыл густой пеплопадПодробнее
Сенат США проголосовал за возобновление работы правительстваСенат США проголосовал за возобновление работы правительства
Федеральные учреждения смогут получать финансирование до 8 февраля; до тех пор демократы и республиканцы должны прийти к соглашению по иммиграционному законодательствуПодробнее
В боях у Африна погибло не менее 45 человек с обеих сторонВ боях у Африна погибло не менее 45 человек с обеих сторон
Данных о потерях турецкой армии до сих пор нетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 23 января5 фото
23 января
Фотохроника 23 января
Как мир реагировал на слова Трампа7 фото
23 января
Как мир реагировал на слова Трампа
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
54a11f6%2Eb1141c917%5F1513235832614;
Последние новости
Главные новости
В миреЭкс-врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательстваВ РоссииМинздрав РФ вывел четыре обязательных критерия здорового образа жизниВ РоссииПрокурор попросил для Никиты Белых 10 лет колонииЭкономикаДоллар упал до минимума с 2014 годаКультураУмерла Урсула Ле ГуинВ РоссииДворкович заявил об отсутствии в России олигархов

Роспотребнадзор предостерег россиян от поездок в Ирак

По предварительным данным, от птичьего гриппа в этой стране погибли уже восемь человек Подробнее

Правительство продолжит поддержку исламского образования

Мэру Махачкалы продлили арест до двух месяцев

Верховный суд Чечни проверит законность ареста главы местного "Мемориала"

Россия проработает варианты ответа на возможные новые санкции США

Путин отметил важность развития российской исламской богословской школы

Сотрудничество со светскими вузами сделает исламское образование фундаментальным, заявил президент РФ Подробнее

Около 40 человек эвакуированы из дома в Екатеринбурге из-за взрыва газовых баллонов

По данным "Екатеринбурггаза", пострадади 5 детей и 6 взрослых Подробнее

В Донбасс отправится первый в 2018 году гумконвой МЧС РФ

Британский самолет провел оперативную разведку у рубежей РФ на юге Балтики

МИД РФ обвинил США в блокировке российских инициатив в ООН

В частности, блокируются инициативы по химоружию в Сирии и химическому терроризму на Ближнем Востоке Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru