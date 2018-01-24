В ДНР сообщили о двух раненых ополченцах в результате обстрела с стороны ВСУ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Украинские военные обстреляли позиции самопровозглашенной Донецкой народной республики на юге линии соприкосновения, два ополченца получили ранения, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"Сегодня в 17.30 наши позиции в районе н.п. Ленинский на Мариупольском направлении подверглись мощному минометному обстрелу со стороны противника. Всего им было выпущено более 20 120-мм мин. Противником также активно применялись гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов сразу двое наших защитников получили ранения", - сказал он.

По его словам огонь из минометов также велся по населенному пункту Саханка. Нарушено электроснабжение населенного пункта.

"Информация о жертвах и разрушениях уточняется. По состоянию на 20.00 зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, из них пять - на Мариупольском направлении", - добавил он.

В свою очередь в Киеве заявляют об одном обстреле со стороны ополченцев с начала суток: из минометов на донецком направлении, на других участках обстрелов нет. Согласно опубликованному в Фейсбуке сообщению штаба силовой операции, из Саханки "противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм по нашим опорным пунктам возле Лебединского".