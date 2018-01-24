Сирийские курды сбили турецкий военный самолет

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Бойцы курдских отрядов народной самообороны сбили самолет ВВС Турции в районе Африна на севере Сирии, сообщил "Интерфаксу" курдский источник.

"У села Шехурзе (район Шие) кантона Африн бойцы Отрядов народной самообороны сбили турецкий военный самолет", - сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, когда и при каких обстоятельствах это произошло.

Турция 20 января начала операцию "Оливковая ветвь", направленную на ликвидацию военизированных курдских формирований на севере Сирии. В среду агентство "Анадолу" сообщило со ссылкой на данные Генштаба ВС Турции, что турецкие военные за среду нанесли несколько авиаударов по позициям курдов, их убежищам и хранилищам вооружения и оборудования.