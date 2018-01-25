Трамп призвал палестинцев к переговорам с Израилем и пригрозил отменить финансирование

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Давосе в четверг призвал палестинцев к мирным переговорам с Израилем и вновь пригрозил им отменой финансирования.

"Мы даем им (палестинцам - ИФ) миллионы долларов... Мы готовы дать эти деньги, но они не попадут к ним до тех пор, пока они не сядут за стол переговоров. Я могу подтвердить, что Израиль хочет мира, и палестинцам тоже придется стремиться к миру, так как в противном случае мы больше никак не сможем им помочь", - сказал Трамп.

Лидеры США и Израиля в ходе разговора также отметили историческое значение решения Вашингтона о переносе посольства в Иерусалим, это была первая встреча политиков после его принятия.

В начале месяца президент США написал в своем твиттере, что США направляют палестинцам "сотни миллионов долларов в год и не получают ни благодарности, ни уважения". "Но если палестинцы не желают мирных переговоров, то почему мы должны отправлять им такие внушительные суммы?" - отметил он.

Вашингтон в январе также вдвое сократил финансирование фонда ООН для помощи палестинцам.

Как сообщалось, США перенесут посольство из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года.

Американский президент ранее в четверг встретился в Давосе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Выступая перед журналистами, Трамп заявил, что ожидает многократного увеличения объемов торговли между Великобританией и США. Мэй и Трамп пожали друг другу руки, а на вопрос о том, планирует ли он посетить Великобританию, президент США ответил, что они "поговорят об том".