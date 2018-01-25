В украинском Кременчуге упал вертолет

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Кременчуге Полтавской области упал частный вертолет Ми-8, сообщило в четверг издание "Кременчуцький ТелеграфЪ".

Авария произошла около 19:00. "Был туман и, наверное, вертолет задел или вышку, или линию электропередач. Мы услышали несколько взрывов", - цитирует издание очевидца произошедшего.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Полтавской области позже сообщили, что на борту Ми-8, предположительно, находилось четыре человека; их судьба пока неизвестна. Там отметили, что вертолет, принадлежавший компании "Украинские вертолеты", совершал учебно-тренировочной полет.

В ведомстве также опровергли информацию СМИ о том, что вертолет упал после столкновения с телевизионной вышкой, уточнив, что он мог врезаться в электроопору.

На место выехали спасатели, работают четыре единицы техники. В настоящее время продолжается тушение горящего вертолета. Место оцеплено полицией. Жители квартала Петровка также сообщили, что у них пропало электричество.