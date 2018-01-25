Палестинцы назвали шантажом заявление Трампа о переговорах с Израилем

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Организация освобождения Палестины (ООП) назвала шантажом высказывания президента США Дональда Трампа по вопросу переговоров с Израилем, сообщает агентство EFE со ссылкой на генерального секретаря ООП Саеба Эриката.

"Сегодняшнее послание понятно: Трамп шантажирует и давит на палестинский народ за то, что они сражаются и верят в свою свободу и права, гарантированные международным законом и резолюциями ООН", - заявил Эрикат.

Президент США на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Давосе в четверг призвал палестинцев к мирным переговорам с Израилем и вновь пригрозил им отменой финансовой помощи.

Трамп также заявил, что палестинцы выразили неуважение вице-президенту США Майклу Пенсу, бойкотировав его визит на Ближний Восток.