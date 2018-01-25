В МИД России заявили об угрозе срыва режима нераспространения химоружия

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - МИД России считает, что режим нераспространения химического оружия в мире оказался под угрозой срыва из-за позиции участников парижской конференции по расследованию химатак в Сирии, заявил в четверг замглавы министерства Сергей Рябков.

Встречу "Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия" в Москве расценили как попытку подмены функций СБ ООН.

"О реальных намерениях организаторов "добровольного партнерства" свидетельствует достигнутое в Париже политическое "взаимопонимание" относительно сбора и накопления информации о виновных в использовании химического оружия "физических и юридических лицах, организациях и правительствах" с целью введения в отношении них на национальном и наднациональном уровнях санкционных мер и принятия судебно-правовых решений. Всё это в корне противоречит общепризнанным международным нормам, идет вразрез с духом и буквой Устава ООН, методами работы Совета Безопасности ООН", - отметил Рябков.

В МИДе повторили, что причастность Сирии и России к использованию химического оружия в Сирии осталась недоказанной. При этом, по словам Рябкова, на Ближнем Востоке "при попустительстве Запада" не прекращаются рецидивы химического терроризма.

"Нельзя поддаваться диктату группы тех, кто готов использовать столь одиозные методы демонизации законного правительства САР с целью его последующего отстранения от власти. "Партнерство" - это способ "повязать" его участников политическими обязательствами совместно продвигать в СБ ООН и ОЗХО антисирийские решения", - заявил Рябков.

23 января Франция объявила о создании международного партнерства по предотвращению химатак, в которое вошли 24 страны. В тот же день Россия предложила ООН создать новый международный орган для расследования химических атак в Сирии, "профессиональный и деполитизированный".