Постпред Израиля в ООН заявил о 80 тыс. бойцов под командованием Ирана в Сирии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Постпред Израиля при ООН Дани Данон заявил, что готов озвучить "секретные данные, свидетельствующие о степени военного присутствия Ирана в Сирии", сообщает американский телеканал CNN.

"В Сирии около 82 тысяч бойцов напрямую подчиняются иранским властям", - сказал Данон, выступая на сессии СБ ООН.

По его словам, в это число входят три тысячи солдат иранского Корпуса стражей Исламской революции, три тысячи боевиков шиитского движения "Хезболла" и 10 тысяч бойцов "экстремистских шиитских организаций, рекрутированных со всего Ближнего Востока, включая Ирак, Афганистан и Пакистан".

Кроме того, пояснил представитель Израиля, Иран "напрямую командует" 60 тыс. сирийских солдат.