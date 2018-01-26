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Американский стратегический беспилотник провел разведку у линии разграничения в Донбассе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B в пятницу совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, сообщается на западных авиационных ресурсах.

По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, с утра практически весь день курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской Народными Республиками, не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 15,5 тыс. метров и скорости 600 км в час.

Ранее в пятницу сообщалось, что американский и натовский самолеты в пятницу провели новые разведывательные полеты у границ Калининградской области.

По сведениям западных авиационных ресурсов, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным FOLIC55, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, провел многочасовой полет вблизи российских границ на юге Балтики, он находился в воздушном пространстве Польши и над международными водами Балтийского моря.

Натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90455 и позывным NATO06, который поднялся с авиабазы Гайленкирхен в Германии, несколько часов курсировал к юго-западу от сухопутной границы Калининградской области в небе над Польшей.

Теги: США, Украина
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