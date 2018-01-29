Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II в понедельник совершил длительный разведывательный полет у российских границ на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет с бортовым номером 157326 и позывным FARMR26, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, часами курсировал вдоль южного и юго-западного побережья Крыма над международными водами Черного моря. Иногда он приближался к Севастополю на расстояние около 40 км.

В субботу был также зафиксирован полет этого разведывательного самолета вблизи побережья Крыма.

Кроме того, в минувший четверг патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, встав в круг, осуществлял многочасовой полет к западу от главной военно-морской базы Черноморского флота.