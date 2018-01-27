В ОБСЕ призвали Госдуму РФ не принимать законопроект о СМИ-иноагентах

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в пятницу призвал российских парламентариев не принимать законопроект, в рамках которого статус "иностранных агентов" может быть присвоен СМИ и физическим лицам.

"Данный законопроект представляет собой непропорциональное вмешательство в свободу выражения мнения и свободу средств массовой информации и может также оказать в их отношении сковывающий эффект. Я надеюсь, что депутаты Госдумы не примут его", - заявил А.Дезир в письме, направленном председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Пресс-релиз, в котором приводятся выдержки из письма, размещен в пятницу на сайте ОБСЕ.

Дезир отметил, что "блокирование без судебного решения или судебного надзора целых веб-платформ представляет собой непропорциональное ограничение свободы выражения мнения в интернете и, в частности, права человека на доступ к информации (через интернет)".

Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму в конце 2017 года. Ее авторами выступили вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Проект закона, в частности, устанавливает обязанность для иностранных СМИ зарегистрировать юридическое лицо на территории РФ. Также согласно проекту закона, СМИ, среди учредителей которых есть иностранный агент, должны указывать это в выходных данных.

В законопроекте также есть положение, согласно которому владельцы информационных ресурсов, не являющихся иностранными СМИ-иноагентами или российскими юрлицами-иноагентами, при распространении материалов и сообщений иностранного СМИ-иноагента или российского юрлица-иноагента должны указывать, что такие материалы и сообщения созданы или распространены иностранным СМИ-иноагентом или российским юрлицом-иноагентом.

Он был принят Госдумой в первом чтении в начале января.