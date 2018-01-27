Что случилось этой ночью: суббота, 27 января

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ежегодный Всемирный экономический форум завершился в швейцарском Давосе. В этот раз было интересно, как и всегда. Узнать о главном можно в нашем итоговом обзоре.

- Американские чиновники из университета штата Мичиган и федерации спортивной гимнастики начали подавать в отставку после того, как бывший врач сборной получил более чем столетний срок за сексуальные домогательства. По этому поводу уже начала расследование комиссия из сената, которая должна выяснить, как такое стало возможно.

- Стали известны обладатели кинопремии "Золотой орел". Приз за лучший фильм получила драма о спасении орбитальной станции "Салют-7". Остальных лауреатов можно узнать здесь.