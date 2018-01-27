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Постпред США при ООН Никки Хейли отвергла слухи о романе с Трампом

На близкие отношения 45-го президента США и Хейли намекал автор скандальной книги о Белом доме Майкл Вулф

Постпред США при ООН Никки Хейли отвергла слухи о романе с Трампом
Дональд Трамп и Никки Хейли
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Никки Хейли ответила на слухи о том, что ее карьерные успехи объясняются особенно близкими отношениями с президентом Дональдом Трампом.

Комментируя эти разговоры для одного из подкастов издания Politico, она назвала эти слухи крайне оскорбительными и отвратительными и констатировала, что появление подобных сплетен - закономерный итог назначения сильной женщины на высокий пост.

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"Это совершенно не правда", - заявила она.

Слухи в отношении Хейли появились после заявлений журналиста Майкла Вулфа, который заявил комику Биллу Мару, что он "абсолютно уверен в том, что у Трампа роман на стороне". Как подчеркивает The Guardian, после этих слов Вулфа пошли разговоры, что он намекал именно на Хейли.

Именно Майкл Вулф является автором скандальной книги "Огонь и ярость" о первом годе работы 45-го хозяина Белого дома.

"Я один раз была в президентском самолете, причем когда я была там, в салоне находилось еще несколько человек", - завила постпред США при ООН, обращая внимание на фактическую ошибку в книге, где утверждалось, что она много времени проводит наедине с Трампом на борту номер один.

"Вулф утверждает, что я говорила с президентом о моем политическом будущем. Но я никогда не говорила с ним об этом, и мы никогда не остаемся наедине", - подчеркнула она.

46-летняя Хейли, которая замужем вот уже 20 лет и является матерью двоих детей, была первой в истории женщиной, которую выбрали губернатором Южной Каролины и второй в истории женщиной-губернатором индийского происхождения. Никки Хейли - одна из четырех высокопоставленных женщин в администрации Трампа, не считая его дочери Иванки, которая скорее имеет неформальное влияние в Белом доме.

В конце президентской кампании 2016 года Хейли заявляла, что не является сторонницей Трампа, но все же голосовала за него.

Теги: США, Дональд Трамп, Никки Хейли
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