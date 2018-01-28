Скончался основатель компании IKEA

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Основатель шведской сети по продаже мебели и товаров для дома IKEA Ингвар Кампрад скончался на 92-м году жизни.

Как сообщила компания, Кампрад умер у себя дома в Смоланде.

В заявлении IKEA отмечается, что ее основатель был одним из величайших предпринимателей XX века, которого любили не только близкие родственники, но и сотрудники.

Кампрад основал IKEA, когда ему было всего 17 лет, и смог сделать компанию одним из крупнейших ритейлеров в мире. В конце 1980-х он отошел от управления IKEA, но оставался советником.

Хотя Кампрад был одним из самых богатых людей на планете, он имел репутацию прижимистого человека, который покупал поношенную одежду на блошиных рынках. Сам он говорил, что такая экономность - присущая жителям Смоланда - помогла ему сделать IKEA мировым топ-брендом.

"Би-би-си" напоминает , что в подростковом возрасте Кампрад вступил в шведское нацистское движение. В 1940-е годы он собирал для него средства и привлекал новых сторонников. Впоследствии бизнесмен, имевший корни в Судетской области, называл это величайшей ошибкой в его жизни.