Что произошло за день: суббота, 27 января

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В 46 российских городах прошли акции сторонников Алексея Навального, серьезных нарушений не зафиксировано. В некоторых городах митинги состоялись в местах, согласованных с властями, в некоторых - в частности, Москве и Петербурге - это были несанкционированные акции. На несогласованных митингах прошли задержания. В центре Москвы собралось около тысячи человек. Сам Навальный был задержан на Тверской улице.

- Основатель шведской сети по продаже мебели и товаров для дома IKEA Ингвар Кампрад скончался на 92-м году жизни.

- Швейцарский теннисист Роджер Федерер в шестой раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии, это его 20-я победа на турнире "Большого шлема".

- На одной из самых опасных вершин мира - Нангапарбат в Гималаях - была спасена французская альпинистка. Поиски ее напарника, гражданина Польши, пришлось прекратить из-за небезопасности операции.

- Пока не удалось идентифицировать погибших в пожаре на турбазе на Байкале. Предположительно, это граждане Китая, которые вместе с туристами из Южной Кореи отдыхали "дикарями".

- Выяснилось, что опубликованное накануне на сайте администрации Приморья видео, якобы полученное с борта пропавшего в Японском море сейнера "Восток", было снято на другом судне.

- Певицу Людмилу Сенчину похоронили в Петербурге на Смоленском кладбище.