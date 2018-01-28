Польские альпинисты спасли француженку с одной из самых опасных вершин мира

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Французская альпинистка Элизабет Револ оказалась в критической ситуации на одной из самых опасных вершин мира - Нангапарбат, которая находится на северо-западе Гималаев, на территории Пакистана.

Как сообщает The Guardian, команда польских альпинистов пришла на помощь Револ и смогла спасти ее. От поисков ее напарника - гражданина Польши Томаша Мацкевича - пришлось отказаться.

Револ и Мацкевич совершали восхождение на вершину высотой 8126 м, которую называют горой-убийцей в пятницу 26 января. На высоте 7400 м у поляка началась снежная слепота, он получил обморожение. Француженка помогла напарнику спуститься на несколько сотен метров и установить палатку. Сама она стала подниматься, чтобы воспользоваться спутниковой связью и позвать помощь.

На призыв откликнулись польские альпинисты, находившиеся на второй по высоте вершине в мире К2 (горная система Каракорум к северо-западу от Гималаев) - на Нангапарбат их доставил вертолет ВВС Пакистана.

Четверо поляков начали поиски пропавших коллег в 1000 метров ниже предполагаемого местонахождения Револ и Мацкевича. Двое из них начали восхождение, еще двое разбили лагерь. Батареи спутниковых телефонов пропавших альпинистов к тому моменту сели, гору продолжали обследовать пакистанские вертолеты.

В воскресенье 28 января Элизабет Револ была найдена живой. Продолжать поиски Мацкиевича оказалось невозможным из-за погодных условий и высоты. В ближайшие часы выжившую альпинистку и ее спасателей эвакуирует вертолет.

Альпинисты прозвали Нангапарбат горой-убийцей, так как более 30 человек погибли, пытаясь покорить ее, пока это наконец не удалось сделать в 1953 году. Покорить ее зимой удалось лишь в 2016 году.

В прошлом году два человека погибли под лавиной. В 2013 году вооруженный преступник убил 10 альпинистов и их проводника на базе.

Мацкиевич до этого шесть раз пытался покорить Нангапарбат зимой.