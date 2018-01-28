В Финляндии завершился первый тур президентских выборов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Финляндии завершилось голосование на проходящих в воскресенье выборах президента.

Согласно предварительным данным подсчета голосов, поданных в ходе досрочного голосования (с 17 по 23 января), впереди с большим отрывом идет нынешний президент Саули Ниинистё. За него проголосовали 64,4% избирателей, принимавших участие в досрочном голосовании. Следом за ним идет кандидат от "зеленых" Пекка Хаависто, за которого проголосовали 11,2%.

Остальные претенденты в ходе досрочного голосования получили от 6% до 1,2% голосов.

Всего в выборах главы государства участвуют восемь кандидатов. Для победы необходимо набрать более 51% голосов. Если ни один из претендентов не заручится необходимой поддержкой, второй тур голосования пройдет 11 февраля.

В ходе досрочного голосования проголосовали 1,5 млн из 4,2 млн избирателей с правом голоса.