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Саули Ниинистё переизбран президентом Финляндии

После обработки 98% бюллетеней действующий глава государства набрал 62,7% голосов

Саули Ниинистё переизбран президентом Финляндии
Президент Финляндии Саули Ниинистё
Фото: Reuters

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президентом Финляндии на состоявшихся в воскресенье выборах избран нынешний глава государства Саули Ниинистё.

По итогам подсчета 98,3% голосов ему отдали предпочтение 62,7% избирателей. При этом избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов.

Если бы Ниинистё получил меньшее число голосов, 11 февраля состоялся бы второй тур голосования, а его соперником стал выдвинутый партией "Зеленые" от "зеленых" Пекка Хаависто, который заручился поддержкой 12,3 % избирателей.

Остальные кандидаты получили от 6,9% до 1,5% голосов. Всего в выборах участвовали восемь претендентов.

В голосовании приняли участие 69,9% избирателей. На предыдущих выборах в 2012 году активность избирателей во втором туре голосования составила 68,9%.

Согласно конституции, избранный президент вступает в должность в первый день месяца, следующего за выборами, то есть 1 февраля. В 12:00 он произнесет торжественную речь перед парламентом. После этого начинаются полномочия нового президента.

Саули Ниинистё родился 24 августа 1948 года. Избран президентом в первый раз в феврале 2012 года. До этого был спикером парламента в 2007-2011 годах, депутатом парламента от партии Национальная коалиция.

Ниинистё пользуется широкой популярностью как среди широких слоев населения, так и в бизнес-кругах. На нынешних выборах он отказался баллотироваться от партии, был независимым кандидатом, а девизом его предвыборной кампании была фраза "Мир - это главное". Он подчеркивает, что не видит военных угроз для Финляндии, однако обещает в качестве президента поддерживать обороноспособность армии. Ниинистё выступает за тесное оборонное сотрудничество внутри ЕС, но против федерализации Евросоюза и единой европейской армии.

Он осторожно относится к идее вступления страны в НАТО. "Для вступления в альянс нужны определенные причины. Одной из них может стать решение Швеции присоединиться к НАТО. Если это произойдет, то Финляндии, вероятно, придется пересмотреть свою позицию по данному вопросу", - считает президент.

Ниинисте отмечает, что Финляндия, являющаяся частью западного мира, не забывает и о восточном направлении: "Отношения с Россией настолько хорошие, насколько это возможно, с учетом крымских событий и санкций, которые нас разъединяют", - подчеркивает глава государства.

Ниинисте женат вторым браком. Первая жена погибла в автокатастрофе в 1995 году, оставив его с двумя сыновьями: Наути и Матиас. С 2009 года его супругой является поэтесса Йенни Хаукио. Она наблюдала в воскресенье за подведением итогов голосования дома: Хаукио ожидает в феврале ребенка, и Ниинистё может стать первым в истории Финляндии главой государства, ставшим отцом во время президентства.

Теги: Финляндия, Саули Ниинистё
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