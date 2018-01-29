Американский беспилотник провел разведку у линии разграничения в Донбассе

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B в понедельник совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, с утра практически весь день курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 15,8 тыс. метров и скорости 600 км в час.

С учетом возможностей ведения разведки беспилотник RQ-4B Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также частью приграничных областей России.